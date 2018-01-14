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Турция нанесла не менее 40 ударов по позициям курдских отрядов на севере Сирии

Международная панорама
14 января, 13:02 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 14, января. /ТАСС

Артобстрел был произведен из турецкой провинции Хатай

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АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. ВС Турции за прошедшие сутки нанесли не менее 40 ударов по позициям сирийских курдов из партии "Демократический союз" (ДС) в районе Африна на севере Сирии. Об этом сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

Смотрите также

СМИ: ВС Турции нанесли удары по позициям "Сил народной самообороны" в Африне

СМИ: Эрдоган заявил о возможности возобновления операции в Сирии

По его данным, артиллерийский обстрел был произведен частями из турецкой приграничной провинции Хатай. Удары наносились по позициям курдов в районах Басуфан, Джиндере, Мемелан, Мескенли и Раджо.

Первые снаряды с территории Турции полетели во вторник в ответ на обстрел со стороны курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, боевое крыло "Демократического союза"). Согласно информации агентства, артобстрелы были произведены в тот момент, когда президент Турции Тайип Эрдоган выступал в провинции Элязыг, где он заявил, что если "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит за неделю". Позднее стало известно о том, что Турция направила к границе с Сирией колонну военной техники, среди которой было пять танков.

Анкара считает СНС и ДС ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском Африне.

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