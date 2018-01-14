Турция нанесла не менее 40 ударов по позициям курдских отрядов на севере Сирии

АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. ВС Турции за прошедшие сутки нанесли не менее 40 ударов по позициям сирийских курдов из партии "Демократический союз" (ДС) в районе Африна на севере Сирии. Об этом сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

По его данным, артиллерийский обстрел был произведен частями из турецкой приграничной провинции Хатай. Удары наносились по позициям курдов в районах Басуфан, Джиндере, Мемелан, Мескенли и Раджо.

Первые снаряды с территории Турции полетели во вторник в ответ на обстрел со стороны курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, боевое крыло "Демократического союза"). Согласно информации агентства, артобстрелы были произведены в тот момент, когда президент Турции Тайип Эрдоган выступал в провинции Элязыг, где он заявил, что если "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит за неделю". Позднее стало известно о том, что Турция направила к границе с Сирией колонну военной техники, среди которой было пять танков.

Анкара считает СНС и ДС ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском Африне.