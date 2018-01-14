В условиях акций протеста Тунис встречает седьмую годовщину "жасминовой революции"

ТАСС, 14 января. Жители Туниса отмечают 14 января годовщину "жасминовой революции", которая в 2011 году спровоцировала рост протестных настроений во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки и положила начало так называемой арабской весне. Семь лет назад бывший президент страны Зин аль-Абидин бен Али, испугавшись поднявшейся волны народного недовольства, которая быстро переросла в неконтролируемые беспорядки и стычки с полицией, покинул родину и обосновался в Саудовской Аравии.

После бегства главы республики 14 января 2011 года десятки тысяч тунисцев вышли на улицы городов, скандируя в едином порыве "Хлеба и воды, нет бен Али", "Работа, свобода и национальное достоинство". За минувшие семь лет в Тунисе сменилось шесть кабинетов министров, а седьмой был символично назван Правительством национального единства.

Несмотря на то, что толчком к обострению ситуации в стране стал акт самосожжения 17 декабря 2010 года молодого торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, именно 14 января 2011 года принято считать здесь официальной датой начала "жасминовой революции".

Народные волнения

За неделю до празднования очередной годовщины по стране прокатилась новая волна народных протестов, которую спровоцировало нежелание руководства республики заниматься решением социальных проблем. Демонстранты требовали решения проблемы занятости (по официальным данным, уровень безработицы превышает 15%), реализации программ развития наиболее отсталых районов страны, а также снижения цен и налогов.

8 января во многих регионах Туниса начались народные волнения. Более чем в 10 городах в различных провинциях население вышло на массовые акции протеста против бездействия властей. Во вторник волна антиправительственных выступлений, сопровождаемых стычками с полицией, распространилась уже на два с лишним десятка городов.

10 января в столице республики группа демонстрантов в черных масках, вооруженных бутылками с зажигательной смесью, атаковала здания районной администрации и участок полиции. В целях обеспечения безопасности мирных жителей и государственных учреждений в городах Тхала (провинция Касерин близ границы с Алжиром), Сус (на северо-востоке), Бизерта (на севере) и Кебили (в центральной части) были размещены военнослужащие.

11 января, по информации МВД, отмечалась относительная нормализация обстановки, значительно сократилось количество столкновений протестующих с полицией, случаев мародерства и вандализма. В пятницу и субботу в различных регионах страны фиксировались отдельные акции протеста, которые носили мирный характер. Согласно данным официального представителя МВД полковника Халифа Шибани, за время народных волнений в Тунисе были задержаны более 800 человек, около 100 стражей порядка получили ранения.

Революционная программа

Каждый год в преддверии праздника вся столица окрашивается в цвета национального флага. На этот раз запланирована традиционная торжественная церемония в Карфагенском дворце - резиденции главы государства, откуда Бежи Каид ас-Себси обратится с поздравлением к соотечественникам. На центральной улице - авеню Хабиба Бургибы - пройдут митинги. Для обеспечения безопасности в городе мобилизованы дополнительные подразделения правоохранительных органов.

Ряд оппозиционных партий и общественных организаций Туниса призвал население страны выйти 14 января на национальный марш протеста против принятого властями закона о бюджете на 2018 год, который предусматривает проведение политики жесткой экономии в целях сокращения бюджетного дефицита и выполнения требований международных кредиторов. При этом инициаторы массовой акции подчеркнули, что планируемые демонстрации должны носить мирный характер, а их участникам следует проявлять бдительность и пресекать любые проявления насилия, попытки грабежей, вандализма, а также порчи частного и государственного имущества.