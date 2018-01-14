СМИ: взрыв прогремел в ливанском городе Сайда

ТАСС, 14 января. Заминированный автомобиль взорвался в ливанском городе Сайда. Об этом сообщил 14 января телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, взрыв прогремел в районе Бустан-Кабир, ранения получил один из представителей исламского движения ХАМАС Мухаммед Хамдан, известный также под именем Абу Хамза. Бомба, заложенная в машине, была приведена в действие, когда палестинец садился за руль возле собственного дома. Медицинские источники в Сайде проинформировали, что Хамдан получил тяжелые ранения в обе ноги.

Согласно данным Al Mayadeen, пострадавший функционер является родным братом лидера ХАМАС в Ливане Усамы Хамдана.

Покушение в Сайде произошло сразу после появления сведений о том, что ХАМАС и другая радикальная группировка - "Исламский джихад"(запрещена в РФ) - объявили об отказе от участия в заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины, созываемом в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Исламисты добивались от палестинского лидера Махмуда Аббаса проведения этого совещания в Бейруте, чтобы "избежать израильского воздействия".

Источники в ливанских спецслужбах сообщили Al Mayadeen, что за взрывом в Сайде стоят агенты израильской разведки "Моссад", действующие в Ливане. По их оценкам, покушение совершено с целью разжечь конфликт между палестинскими вооруженными группировками в Ливане, которые базируются в лагерях беженцев.