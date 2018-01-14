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СМИ: палестинцы могут заморозить историческое решение о признании Израиля

Международная панорама
14 января, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Это может стать ответной мерой на решение Дональда Трампа признать столицей Израиля Иерусалим

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© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ТАСС, 14 января. Палестинское руководство выработает в воскресенье окончательную позицию в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Как сообщил телеканал "Феластын", с этой целью в Рамалле откроется чрезвычайное заседание Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП), в котором примут участие 120 делегатов.

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Статус Иерусалима. Досье

На открытии заседания выступит президент Государства Палестина Махмуд Аббас и председатель Национального совета Палестины (НСП, парламент в изгнании) Селим Заанун.

По информации телеканала, одной из возможных ответных мер может стать замораживание исторического решения НСП о признании Израиля, принятое в 1988 году в Алжире. Эта позиция была закреплена в 1993 году при подписании мирных договоренностей в Осло.

В субботу Исполком ООП призвал к проведению международной конференции под эгидой ООН для "создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы". Он обратился к исламским странам с призывом оказать помощь в финансировании ООП и ее структур после угроз со стороны Белого дома прекратить поддержку автономной администрации. Ранее США заморозили выплату $125 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

По сведениям канала, исламское движение ХАМАС и радикальная группировка "Исламский джихад" отказались от участия в заседании Центрального совета ООП. Исламисты предлагали Аббасу провести форум в Бейруте, чтобы "избежать израильского воздействия".

ООП признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями НСП. Нынешнее заседание пройдет под лозунгом "Иерусалим - вечная столица Палестины".

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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