СМИ: турецкий военнослужащий погиб при нападении активистов Рабочей партии Курдистана

АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере один турецкий военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в результате нападения на юго-востоке Турции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NTV.

По его данным, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) обстреляли армейские позиции из гранатомета в уезде Чукурджа (провинция Хаккяри). Силы безопасности республики начали операцию по поиску нападавших.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. За это время в результате боевых действий погибли более 40 тыс. человек. После возобновления конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков, число жертв среди мирного населения может составлять от 500 до 1 тыс. человек. В Турции РПК считают сепаратистской террористической организацией.