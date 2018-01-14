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Стерджен рассмотрит к концу года вопрос о втором референдуме о независимости Шотландии

Международная панорама
14 января, 15:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, января. /ТАСС

По мнению главы Шотландской национальной партии, к осени прояснится окончательный формат соглашения о Brexit

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ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Лидер правящей в Эдинбурге Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен намерена рассмотреть возможность проведения второго референдума по вопросу о независимости Шотландии к концу осени 2018 года. Соответствующее заявление она сделала в интервью воскресной программе "Шоу Эндрю Марра", выходящей на первом телеканале Би-би-си.

Эти сроки Стерджен обусловила тем обстоятельством, что к тому времени прояснится окончательный формат соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), которое выработают официальные представители Лондона и Брюсселя. Ведь переговоры между сторонами должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у них будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

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"К концу осени этого года у нас должна в некоторой степени проясниться ситуация вокруг будущих отношений [Великобритании и ЕС]. Именно тогда я и смогу взглянуть на это [достигнутое соглашение] и вынести свое суждение о том, каковы будут следующие шаги, которые Шотландии надлежит предпринять", - сообщила Стерджен, занимающая пост первого министра шотландского правительства.

В марте 2017 года она заявила о необходимости провести референдум о независимости региона в период между осенью 2018 и весной 2019 года, то есть перед выходом Великобритании из Евросоюза. Затем Стерджен смогла заручиться поддержкой парламента Шотландии в данном вопросе. Однако серьезные коррективы в планы лидера шотландских националистов внесли результаты состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборов. На них ШНП, хотя и осталась самой популярной партией региона, потеряла 21 из 56 депутатских мандатов в Палате общин.

Этот результат аналитики напрямую увязали с активной агитацией Стерджен за повторный референдум о независимости Шотландии от Великобритании. Первый плебисцит состоялся в 2014 году. Победу тогда в соотношении 55% против 45% одержали сторонники союза Эдинбурга с Лондоном.

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