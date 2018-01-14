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СМИ: десантный корабль ВМС США, способный нести F-35B, зашел на базу Сасэбо в Японии

Международная панорама
14 января, 15:48 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, января. /ТАСС

Телеканал NHK сообщает, что несколько десятков членов местных профсоюзов вышли на акцию протеста против размещения корабля в Сасэбо

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ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Универсальный десантный корабль Wasp ВМС США, способный нести на борту истребители F-35B и конвертопланы Osprey, прибыл на американскую базу Сасэбо в японской префектуре Нагасаки. Об этом сообщила газета Stars and Stripes.

Корабль, который относится к одноименному классу Wasp, должен заменить на базе другой десантный корабль аналогичного класса - Bonhomme Richard. Как отмечается, на прибывшем в Японию десантном корабле располагаются около 1,1 тысячи членов экипажа, а также порядка 1,6 тысячи морских пехотинцев. F-35B, оснащенные технологией короткого взлета и посадки, могут подниматься с его палубы и садиться во время пребывания в море. Командир корабля Говард Холби заявил, что прибытие Wasp "представляет собой увеличение военных возможностей и приверженность партнерам и союзникам по [поддержанию] безопасности и стабильности в регионе".

СМИ напоминают, что размещение такого корабля на базе в Японии происходит на фоне кризиса вокруг Корейского полуострова. В то же время Bonhomme Richard, находящийся в Сасэбо с апреля 2012 года, на неопределенный срок останется на базе, прежде чем отправиться к новому месту дислокации в Сан-Диего (штат Калифорния).

Вместе с тем, как передает телеканал NHK, несколько десятков членов местных профсоюзов вышли на акцию протеста против размещения корабля в Сасэбо. По их мнению, это не принесет мира и приведет лишь к эскалации напряженности.

Ранее агентство ЦТАК выступило с критикой в адрес США, обвинив их в наращивании военного потенциала в регионе. Опасения у КНДР вызвали, в частности, как утверждалось в комментарии агентства, планы размещения вблизи Корейского полуострова десантных кораблей Wasp, Bonhomme Richard и America.

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