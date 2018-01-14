Социал-демократы ФРГ хотят внести изменения в предварительные соглашения с блоком Меркель

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер признал, что в предварительные договоренности с блоком Ангелы Меркель по формированию правительства нужно вносить дополнения, но не существенные. Об этом он написал в воскресенье в Twitter на фоне разговоров в рядах своей партии о необходимости пересмотреть договоренности.

"Коалиционные переговоры не дадут фундаментально новых результатов, - написал Штегнер. - Однако, разумеется, по отдельным пунктам нужно продвинуться дальше, чтобы в конечном итоге все члены партии проголосовали [на предстоящем съезде] "за".

В Германии сейчас идет процесс формирования правящей коалиции, консультации ведутся между СДПГ и блоком ХДС/ХСС. В пятницу завершилась предварительная стадия, в ходе которой сторонам удалось согласовать 28-страничный документ. Именно он позволяет сторонам приступить ко второй и решающей фазе коалиционных переговоров. В настоящее время ряд представителей социал-демократов полагает, что документ по итогам предварительной фазы следует доработать задним числом.

Консерваторы из ХДС/ХСС со своей стороны уже отреагировали на данные дискуссии и предостерегли своих потенциальных партнеров по кабинету министров от односторонних шагов: так, негативно высказался об этих дискуссиях зампред ХДС Томас Штробль. "Наш блок выступает строго против того, чтобы пересматривать содержание некоторых пунктов. Документ, выработанный по итогам предварительных переговоров, является основой для дальнейших консультаций. В коалиционный договор не будут включены вещи, которых нет в этом документе", - сказал он в интервью редакционной группе RND.

Сигнал из Саксонии-Анхальт

Одно из условий для начала финальной стадии коалиционных переговоров является положительный вотум делегатов общефедерального съезда СДПГ. Он пройдет 21 января в Бонне. Если социал-демократы через неделю проголосуют против, то переговоры не продолжатся, и страна окажется на пороге перевыборов.

Накануне в городе Вернигероде (земля Саксония-Анхальт) прошел съезд регионального отделения СДПГ. Вопрос о начале коалиционных переговоров с блоком Меркель поднимался и там, в итоге большинство - 52 делегата из 103 - высказалось против. Данный вотум по сути имеет лишь символическое значение, поскольку из Саксонии-Анхальт на общефедеральный съезд отправятся лишь шесть членов СДПГ.

К числу умеренных скептиков относится и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. По его словам, будущее правительство должно внести изменения во внутреннюю политику. "Пока что продолжение [политики] без существенных изменений мне видится неубедительным", - сказал он в интервью газете Tagesspiegel Sonntag. Политик добавил, что в документе, согласованном в пятницу, есть "хорошие начинания", но не более того. Доработки требуют вопросы миграции, интеграции, жилищного строительства и страхования, полагает Мюллер.

Больше ста дней со дня выборов

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года. Блок ХДС/ХСС получил 32,9% голосов, а СДПГ показала худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, Левую партию - 9,2%.

Нового правительства в ФРГ нет до сих пор. Изначально консерваторы вели переговоры с "зелеными" и либералами, но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ. Как ожидается, новое правительство в ФРГ будет приведено к присяге весной.