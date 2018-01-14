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Конгрессмен США предложила Трампу вступить в прямые переговоры с Ким Чен Ыном

Международная панорама
14 января, 19:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, января. /ТАСС

При этом Тулси Габбард считает, что такие переговоры должны проходить "без каких-либо предварительных условий"

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Тулси Габбард

Тулси Габбард

© AP Photo/Ajit Solanki

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен вступить в прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном с тем, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова. С таким предложением выступила в воскресенье член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (демократ, от штата Гавайи), выступая в эфире телеканала CNN.

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По ее словам, она призывает американского лидера "провести прямые переговоры с Северной Кореей, сесть за стол [переговоров] c Ким Чен Ыном, урегулировать разногласия" с тем, чтобы Вашингтон смог "выработать путь к денуклеаризации" Корейского полуострова и "устранить угрозу", исходящую от Пхеньяна. При этом, как считает Габбард, такие переговоры должны проходить "без каких-либо предварительных условий".

По версии конгрессмена, Пхеньян "разработал и так сильно держится за ядерное оружие, потому что считает его единственным фактором сдерживания" возможности того, что "США могут прийти и свергнуть [северокорейский] режим". "Это является результатом проводимой нами на протяжении десятилетий политики смены режимов по всему миру", - указала Габбард.

Конгрессмен также коснулась произошедшего в субботу инцидента, когда жителям Гавайев было разослано ложное оповещение о приближающейся баллистической ракете, назвав эту ошибку недопустимой. "Те, кто несет ответственность за это, должны быть наказаны", - подчеркнула она, добавив, что такое "не должно повториться вновь". "Это такие ошибки, которые <...> могут поставить нас на грань ядерной войны, - отметила Габбард. - Это показывает, что именно поставлено на карту для жителей Гавайев".

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Предупреждение о приближении к Гавайским островам баллистической ракеты было разослано жителям штата на их мобильные телефоны в субботу утром. Сообщения о тревоге получили также гавайские радиостанции и телеканалы. По данным американских СМИ, это привело к панике среди местных жителей. Лишь спустя почти 40 минут власти объявили, что речь идет о ложной тревоге.

В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) заявили, что произошло недоразумение. В Тихоокеанском командовании (ПАКОМ) американских ВС сообщили, что летящих в сторону Гавайских островов баллистических ракет замечено не было. Губернатор штата Дэвид Иге принес извинения, пообещав предпринять меры с тем, чтобы подобный инцидент не повторился вновь.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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