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СМИ: лидер шиитов Ирака выступил против сформированной премьером коалиции

Международная панорама
14 января, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Муктада ас-Садр назвал "отвратительной политической сделкой" включение в состав блока народного ополчения

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ТАСС, 14 января. Один из наиболее влиятельных лидеров мусульман-шиитов Ирака Муктада ас-Садр выступил против сформированной премьер-министром Хейдаром аль-Абади коалиции "Наср" ("Победа") для участия в парламентских выборах. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath.

"Я удивлен тем, что сделал аль-Абади", - сказал он, назвав включение в состав блока народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") "отвратительной политической сделкой".

Ранее иракский премьер официально объявил о договоренности с Хади аль-Амири - командиром бригады "Бадр", входящей в состав "Аль-Хашд аш-Шааби". Помимо представителей ополчения в коалицию вольются ряд руководителей партии "Исламский призыв", партия независимых во главе с экс-министром нефти Хусейном аш-Шахристани, а также движение реформистов, ведомое министром иностранных дел Ибрагимом аль-Джаафари. Кроме того, о лояльности коалиции аль-Абади объявил ряд суннитских партий. Политическая программа новой структуры, как заявил премьер-министр, направлена на сохранение достижений республики в борьбе с терроризмом, восстановление разрушенных городов и противодействие коррупции.

Высшая независимая избирательная комиссия Ирака зарегистрировала более 200 партий и порядка 30 коалиций для участия в выборах в Совет представителей. Вопрос о проведении голосования в мае остается под вопросом, так как дата не утверждена парламентом. Ожидается, что иракский премьер направит в Конституционный суд запрос с тем, чтобы исключить возможность отсрочки. Парламент в понедельник проведет заседание, на котором обсудит поправки в закон о выборах и бюджет страны - не исключено, что депутаты будут настаивать на их переносе.

Муктада ас-Садр неоднократно в минувшие годы высказывался против политики действующего премьера, обвиняя его в неспособности провести реформы и искоренить коррупцию. Проповедник организовывал многотысячные антиправительственные демонстрации в центре Багдада, нередко перераставшие в беспорядки. С победой над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ас-Садр выступил в поддержку аль-Абади и его курса. В частности, политик высказался за разоружение неправительственных формирований и призвал исключить участие "Аль-Хашд аш-Шааби" в предстоящих выборах.

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