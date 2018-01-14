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Болгария выступила за мирное решение кризиса вокруг КНДР

Международная панорама
14 января, 20:15 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 14, января. /ТАСС

По словам главы болгарского правительства Бойко Борисова, страна осуждает "поведение Северной Кореи и ее ядерную и ракетную программы"

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СОФИЯ, 14 января. /ТАСС/. Болгария выступает за мирное решение кризиса на Корейском полуострове. Об этом в воскресенье на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил глава болгарского правительства Бойко Борисов.

"Мы категорично осуждаем поведение Северной Кореи и ее ядерную и ракетную программы. Мы также категоричны в том, что эта проблема должна решаться мирно", - заявил Борисов по итогам полуторачасовых переговоров.

"Мы говорили о постоянно ухудшающейся ситуации и необходимости совместных усилий для решения этой проблемы", - отметил Абэ, он также подчеркнул необходимость скорейшего разрешения проблемы с похищением японских граждан специальными службами КНДР.

В воскресенье Абэ прибыл в Болгарию с кратким визитом в рамках своего турне по странам Балтии и Европы. В понедельник он встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым.

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Персоны
Абэ, Синдзо Борисов, Бойко
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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