В ходе акций протеста в Иране погибли 25 человек

ТАСС, 14 января. Жертвами антиправительственных акций протеста, недавно прошедших в ряде городов Ирана, стали 25 человек. Такие данные в воскресенье приводят власти страны, сообщает агентство IRNA.

Ранее сообщалось, что жертвами столкновений, в которые переросли митинги в ряде городов, стали около 20 человек. По словам представителя властей, порядка 400 человек, задержанных в ходе беспорядков, находятся под стражей.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен.

3 января командующий Корпусом "стражей исламской революции" (элитное подразделение ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании смуты в республике и поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие не более 15 тысяч человек.