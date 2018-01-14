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Напавшая на Милоша Земана активистка Femen получила условный срок и будет депортирована

Международная панорама
14 января, 21:28 дата обновления: 14 января, 23:03 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 14, января. /ТАСС

Ангелине Диаш грозило до трех лет заключения

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ПРАГА, 14 января. /ТАСС/. Суд пятого пражского района приговорил в воскресенье активистку группы Femen украинку Ангелину Диаш, мешавшую действующему хозяину Пражского града Милошу Земану проголосовать на выборах президента Чехии, к трем месяцам условно и депортации из республики. Об этом сообщила журналистам адвокат Луция Грда.

Суд рассматривал дело Диаш в ускоренном порядке. Украинку обвиняли в хулиганстве. Ей грозило до трех лет тюрьмы.

"Диаш приговорена к трем месяцем заключения условно с испытательным сроком один год, - отметила Грда. - Она будет депортирована из Чехии, хотя считает себя невиновной".

В пятницу Диаш организовала нападение на Земана, который пришел проголосовать на избирательный участок в одной из пражских школ. Увидев его, она скинула с себя куртку и, выкрикивая на английском языке грубые ругательства в адрес президента, пыталась толкнуть главу государства в спину. Охранник Земана спас его от падения.

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