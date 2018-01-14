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WSJ опровергла заявление Трампа об искажении его слов про лидера КНДР

Международная панорама
14 января, 21:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, января. /ТАСС

На сайте газеты опубликован ролик с аудиозаписью соответствующего отрывка из интервью главы Белого дома

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НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Американская газета The Wall Street Journal опровергла в воскресенье заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому издание исказило произнесенные им в ходе интервью слова про его отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В четверг The Wall Street Journal опубликовала интервью с Трампом, в ходе которого, согласно информации издания, президент США заявил: "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном". В воскресенье Трамп обвинил газету в искажении его слов. "Безусловно, я этого не говорил, я сказал: "У меня были бы хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Большая разница", - написал президент на своей странице в Twitter.

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Спустя некоторое время после этого The Wall Street Journal опровергла заявление хозяина Белого дома. "Мы повторно изучили аудиозапись нашего интервью с президентом Трампом, а также стенограмму, предоставленную сторонней службой, и мы настаиваем на том, о чем сообщили", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter издания. К сообщению газета прикрепила ролик с аудиозаписью соответствующего отрывка из интервью, на которой слышно, как Трамп говорит, что у него, "возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном".

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября 2017 года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов ее переработки, а также потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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