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Соперник Земана на выборах президента Чехии опасается влияния РФ на избирателей

Международная панорама
14 января, 23:11 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 14, января. /ТАСС

Россия, по словам Иржи Драгоша, представляет значительную опасность для Чехии и ее союзников по Североатлантическому альянсу

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ПРАГА, 14 января. /ТАСС/. Опасения по поводу возможного вмешательства российских спецслужб в ход президентских выборов в Чехии выразил прошедший вместе с действующим хозяином Пражского града Милошем Земаном во второй тур голосования экс-глава национальной Академии наук Иржи Драгош. Об этом он заявил в воскресенье в эфире Чешского радио.

"Продолжаю думать, что Россия заинтересована [во вмешательстве] в наши выборы, - подчеркнул он. - Российские спецслужбы заинтересованы, чтобы Милош Земан был переизбран [президентом]. Я не могу это доказать, но эту возможность допускает и Служба безопасности Чехии (контрразведка - прим. ТАСС) в своем годовом отчете".

Россия, по словам Иржи Драгоша, представляет значительную опасность для Чехии и ее союзников по Североатлантическому альянсу. "Частью российской военной доктрины является установка, что крупнейшим военным противником является НАТО. Логично, что российские спецслужбы будут действовать [с целью] разрушения Североатлантического альянса", - сказал он.

Драгош высказался также за продление антироссийских санкций Евросоюза.

В Чехии в прошедшие пятницу и субботу состоялся первый тур президентских выборов. Милош набрал 38,56% голосов избирателей. Иржи Драгош получил поддержку у 26,60% избирателей. Второй тур выборов запланирован на 26-27 января.

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