МИД Турции: планы США обучать курдов в Сирии угрожают национальной безопасности Анкары

АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. Решение возглавляемой США международной антитеррористической коалиции провести подготовку отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС) для охраны сирийско-турецкой границы угрожает национальной безопасности Турции и целостности Сирии. С таким утверждением выступило в воскресенье МИД Турции, заявление которого оказалось в распоряжении ТАСС.

"Сотрудничество США с партией "Демократический союз" (ДС) и отрядами "Сил народной самообороны" (СНС), которое противоречит данным Вашингтоном обязательствам и сделанным ранее заявлениям, угрожает нашей национальной безопасности и территориальной целостности Сирии. Мы не приемлем такого рода инициативы. Мы осуждаем это ошибочное решение и хотим еще раз напомнить, что Турция оставляет за собой право устранять любого рода угрозы", - говорится в коммюнике.

В воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии". По его словам, "численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек".

Основной ударной силой коалиции СДС считаются отряды СНС. Анкара считает СНС и ДС ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском Африне.