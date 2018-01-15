На пленарной сессии Европарламента обсудят развитие Евросоюза и отношения с РФ

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Пленарная сессия Европейского парламента начинает свою работу в понедельник в Страсбурге, планируется уделить особое внимание проблемам дальнейшего развития Евросоюза и его отношений с Россией. Как сообщила пресс-служба парламента, во вторник с отчетом о проделанной Эстонией работе в качестве председателя Совета министров ЕС выступит премьер-министр этой страны Юри Ратас, а в среду о приоритетных целях по развитию сообщества доложит представитель заступившей 1 января на этот пост Болгарии премьер-министр Бойко Борисов.

В среду же обсуждение дальнейшего курса Евросоюза и путей решения его проблем депутаты проведут совместно с приглашенным на сессию премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Это первая такого рода встреча в рамках предстоящей серии обсуждений перспектив ЕС с главами государств и правительств его стран-членов.

Вечером в этот же день в Страсбурге состоятся дебаты на тему "Россия и воздействие ее пропаганды на страны Европейского союза". "Будут обсуждаться предполагаемые попытки России оказать влияние на выборы в ряде стран - членов ЕС на основе распространения ложной информации", - сообщила пресс-служба Европарламента. По итогам дебатов Европарламент примет резолюцию.

Во вторник депутаты рассмотрят ситуацию в таких странах, как Иран и Кения. Намечено и обсуждение содействия ЕС мирному процессу в Колумбии.

Энергетика и права человека

Как и на целом ряде предыдущих сессий, значительное внимание в ходе нынешней будет уделено проблемам энергетики. Пройдет дискуссия на тему использования малозагрязняющих источников энергии, будет обсуждаться доклад о повышении эффективности энергоиспользования.

Во вторник депутаты затронут такую острую для правительств ряда стран ЕС тему, как экспорт в третьи страны оборудования и технологий, которые там могут применяться для киберслежки за гражданами и ведения борьбы против инакомыслящих. В первую очередь речь идет об оборудовании для прослушивания телефонных разговоров, но этот документ затрагивает и поставки оборудования возможного двойного использования, применимого для создания оружия массового поражения. Резолюцию по соответствующему докладу и предложениям Европейской комиссии и Совета министров ЕС по усилению контроля над экспортом техники такого рода примут в среду.

Сессия завершится 18 января обсуждением ситуации с правами человека в ряде стран, в частности в Нигерии и Китае.