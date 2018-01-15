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Генсек ООН призвал правительство Колумбии и группировку АНО вернуться к диалогу

Международная панорама
15 января, 3:22 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 15, января. /ТАСС

Антониу Гутерриш подчеркнул, что для продвижения переговоров необходимо прекратить насилие

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БОГОТА, 15 января. /ТАСС/. ООН готова оказать поддержку правительству Колумбии в возобновлении мирных переговоров с повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО) ради поиска политического решения вооруженного конфликта в этой стране. Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам своего визита в Колумбию.

"Будучи уверенным в важности мирных переговоров между правительством Колумбии и АНО, я выражаю свою глубокую озабоченность в связи с жестокими событиями последних дней и возможным усилением военного противостояния", - заявил генсек ООН. Он напомнил о достижениях, достигнутых на мирных переговорах между правительством и АНО в ноябре и октябре прошлого года, когда действовал режим прекращения огня. "Необходимо без промедления продвинуться вперед по другим пунктам повестки переговоров при активном участии общества ради создания устойчивого мира", - добавил он.

Гутерриш подчеркнул, что для продвижения переговоров необходимо прекратить насилие. "Я призываю к прекращению военных действий и возобновлению конструктивного диалога как можно раньше ради политического решения конфликта", - отметил глава ООН, напомнив об аналогичном заявлении СБ ООН. Гутерриш сообщил, что дал указание руководству миссии ООН в Колумбии "создать условия для возвращения сторон за стол переговоров".

После заключения 24 ноября 2016 года правительством и "Революционными вооруженными силами Колумбии" мирного соглашения, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию, АНО остается самой многочисленной повстанческой группировкой в стране. 7 февраля 2017 года в Кито был дан старт переговорам о мире между колумбийским правительством и АНО. 4 сентября на встрече в Кито было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, срок действия которого истек 9 января этого года. 10 января члены группировки совершили несколько нападений на нефтегазовую инфраструктуру и военные объекты в различных регионах страны, в связи с чем президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отозвал главу правительственной делегации Густаво Беллу для консультаций.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Сантос, Хуан Мануэль
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