Экс-менеджер предвыборной кампании Трампа даст показания по "делу о вмешательстве РФ"

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Бывший менеджер предвыборной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски на этой неделе даст показания членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США в связи с расследованием, касающимся утверждений о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом сам Левандовски сообщил в воскресенье в интервью нью-йоркской радиостанции WABC.

По его словам, он намерен встретиться с законодателями в среду или четверг, чтобы ответить на интересующие их вопросы о предвыборной кампании нынешнего президента США. При этом, как подчеркнул экс-менеджер, представители аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего отдельное разбирательство в отношении РФ, пока не связывались с ним.

"Я буду полностью готов к тому, чтобы ответить на любой вопрос, имеющий отношение к моей деятельности в кампании Трампа", - сказал Левандовски, в очередной раз опровергнув утверждения о своей возможной причастности к какому-либо сговору с Москвой. "Я не вступал в сговор и не сотрудничал с какими-либо российскими представителями, российскими агентствами, правительством РФ или с кем-либо еще, чтобы пытаться оказать влияния на те [американские] выборы", - отметил он.

В октябре прошлого года Левандовски уже допросили члены спецкомитета по разведке Сената Конгресса США, ведущего отдельное расследование по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские президентские выборы.

Левандовски ушел с поста менеджера избирательной кампании Трампа в июне 2016 года, то есть еще до завершения президентской гонки. Газета The New York Times утверждала, что причиной этого стали его слишком плохие отношения со многими представителями СМИ США.