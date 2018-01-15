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Экс-менеджер предвыборной кампании Трампа даст показания по "делу о вмешательстве РФ"

Международная панорама
15 января, 3:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, января. /ТАСС

Кори Левандовски заявил о готовности "ответить на любой вопрос", имеющий отношение к его деятельности в кампании

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Кори Левандовски

Кори Левандовски

© AP Photo/Mary Schwalm

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Бывший менеджер предвыборной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски на этой неделе даст показания членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США в связи с расследованием, касающимся утверждений о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом сам Левандовски сообщил в воскресенье в интервью нью-йоркской радиостанции WABC.

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По его словам, он намерен встретиться с законодателями в среду или четверг, чтобы ответить на интересующие их вопросы о предвыборной кампании нынешнего президента США. При этом, как подчеркнул экс-менеджер, представители аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего отдельное разбирательство в отношении РФ, пока не связывались с ним.

"Я буду полностью готов к тому, чтобы ответить на любой вопрос, имеющий отношение к моей деятельности в кампании Трампа", - сказал Левандовски, в очередной раз опровергнув утверждения о своей возможной причастности к какому-либо сговору с Москвой. "Я не вступал в сговор и не сотрудничал с какими-либо российскими представителями, российскими агентствами, правительством РФ или с кем-либо еще, чтобы пытаться оказать влияния на те [американские] выборы", - отметил он.

В октябре прошлого года Левандовски уже допросили члены спецкомитета по разведке Сената Конгресса США, ведущего отдельное расследование по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские президентские выборы.

Левандовски ушел с поста менеджера избирательной кампании Трампа в июне 2016 года, то есть еще до завершения президентской гонки. Газета The New York Times утверждала, что причиной этого стали его слишком плохие отношения со многими представителями СМИ США.

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