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Источник: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолетов

Международная панорама
15 января, 14:29 дата обновления: 15 января, 14:35 UTC+3

В минобороны Великобритании отказались предоставить дополнительную информацию до завершения операции

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© REUTERS/Petros Karadjias/Pool

ЛОНДОН, 15 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские истребители "Тайфун" подняты 15 января в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии для перехвата российских самолетов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в минобороны Соединенного Королевства.

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"Операция продолжается, это российские самолеты", - сказал он.

В пресс-службе британского минобороны тем временем корреспонденту ТАСС подтвердили сам факт задействования "Тайфунов", однако отказались официально подтвердить принадлежность военных самолетов, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.

"Мы можем подтвердить, что самолеты "Тайфун" британских ВВС, находившиеся в повышенной готовности к вылету, были подняты в небо с базы ВВС в Лоссимуте этим утром. Это операция, которая продолжается, поэтому мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации, пока она не завершится", - рассказали в минобороны.

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