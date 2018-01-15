Источник: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолетов

ЛОНДОН, 15 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские истребители "Тайфун" подняты 15 января в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии для перехвата российских самолетов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в минобороны Соединенного Королевства.

"Операция продолжается, это российские самолеты", - сказал он.

В пресс-службе британского минобороны тем временем корреспонденту ТАСС подтвердили сам факт задействования "Тайфунов", однако отказались официально подтвердить принадлежность военных самолетов, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.

"Мы можем подтвердить, что самолеты "Тайфун" британских ВВС, находившиеся в повышенной готовности к вылету, были подняты в небо с базы ВВС в Лоссимуте этим утром. Это операция, которая продолжается, поэтому мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации, пока она не завершится", - рассказали в минобороны.