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СМИ: Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемую США "армию по защите границ Сирии"

Международная панорама
15 января, 14:34 дата обновления: 15 января, 14:47 UTC+3

По словам президента Турции, речь идет о "создании террористического коридора" вдоль границ республики

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АНКАРА, 15 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил в понедельник "уничтожить еще до появления" армию по защите границ Сирии, которая будет подготовлена США. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

"Нашей целью является уничтожение этой террористической армии еще до ее появления. Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ", - процитировало его агентство. Эрдоган в очередной раз заявил о том, что ВС республики "могут начать военную операцию в сирийском районе Африн в любую минуту".

Эрдоган также вновь раскритиковал позицию США в вопросах сотрудничества с сирийскими курдами из партии "Демократический союз" (ДС) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). "Если необходимы военные для борьбы с террористами в Ракке или Манбидже, мы можем послать одну или две бригады, но сотрудничайте с Турцией. То, что вы делаете, является ошибкой, которой вы позорите себя перед вашим стратегическим партнером", - подчеркнул президент.

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14 января в штабе операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, сообщили о том, что Соединенные Штаты "подготовят пограничную службу безопасности Сирии". Предпалагается, что ее численность составит около 30 тыс. человек. В тот же день МИД Турции выступмл с осуждением американской инициативы.

Основной ударной силой коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) считаются отряды СНС. Анкара расценивает СНС и ДС как ответвление запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев турецкий лидер неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском Африне.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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