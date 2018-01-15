МВФ не поддержал предложенный Порошенко проект об антикоррупционном суде

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Предложенный президентом Украины законопроект о Высшем антикоррупционном суде противоречит взятым Киевом обязательствам перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом говорится в письме главы миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, копию которого опубликовало в понедельник украинское издание "Европейская правда".

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"Подача президентом законопроекта об Антикоррупционном суде (АКС) должна была стать шагом в правильном направлении [в вопросе борьбы с коррупцией]. Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений несовместим с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречит рекомендациям Венецианской комиссии, - сказано в тексте. - В данном виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС".

В письме приведен ряд замечаний к положениям законопроекта, касающимся процедуры отбора судей, юрисдикции суда и прочим. "Законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании антикоррупционного суда. Юрисдикция суда должна отвечать юрисдикции Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сказано в документе.

В МВФ также настаивают на "решающей" роли общественного совета международных экспертов, а не просто совещательной, как в предложенном проекте главы государства. "МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - добавили в фонде.

Письмо адресовано главе администрации президента Игорю Райнину, однако копии отправлены также премьеру Владимиру Гройсману, спикеру Верховной рады Андрею Парубию, министрам юстиции и финансов, а также другим представителям правительства и должностным лицам.

Антикоррупционный суд

Создание специализированного антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами и кредиторами - Европейским союзом и Международным валютным фондом.

В конце декабря Порошенко внес в Верховную раду свой законопроект, обозначив его как неотложный. Как заявлял ранее президент, Антикоррупционный суд завершит формирование "антикоррупционной инфраструктуры", что, по его словам, необходимо для построения справедливого общества и "повышения доверия с международными партнерами".

В то же время ряд экспертов обвинил главу государства в блокировании принятия закона об антикоррупционном суде. Так, международная организация Transparency International призвала Порошенко отозвать законопроект из-за его несоответствия выводам Венецианской комиссии. По мнению организации, новый суд может оказаться завален делами, которые не связаны непосредственно с коррупцией, и в результате не выполнит своей функции.