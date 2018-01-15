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Fox: ответственный за ложную тревогу на Гавайях переведен на другую должность

Международная панорама
15 января, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Отмечается, что у сотрудника на время внутреннего расследования не будет доступа к системе оповещения

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ТАСС, 15 января. Сотрудник гавайской службы чрезвычайных ситуаций, который в субботу, нажав не на ту кнопку, направил жителям штата Гавайи ложное оповещение о приближающейся баллистической ракете, на время внутреннего расследования переведен на другую должность, на которой у него нет доступа к системе оповещения о ЧС. Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News.

"Сотрудник, который отправил оповещение, был временно переведен на другой пост в ожидании результата нашего внутреннего расследования, - приводит телеканал слова представителя гавайской службы чрезвычайных ситуаций. - Он продолжит работу в нашем чрезвычайном оперативном центре, однако в другой должности, которая не предоставляет доступ к системе оповещения".

Ранее сообщалось, что из-за инцидента власти Гавайев внесли изменения в инструкцию по оповещению жителей штата о ЧС. Активация и проверка уведомлений о приближающейся ракете теперь будет осуществляться двумя сотрудниками, а в случае ошибки оповещение может быть отменено в течение нескольких секунд.

Предупреждение о приближении к Гавайским островам баллистической ракеты было разослано жителям штата на их мобильные телефоны в субботу утром. Сообщения о тревоге получили также гавайские радиостанции и телеканалы. Это привело к панике среди местных жителей. Лишь спустя почти 40 минут власти объявили, что речь идет о ложной тревоге.

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