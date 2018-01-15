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МИД Франции проконсультируется с партнерами из-за заявлений Трампа по СВПД

Международная панорама
15 января, 15:41 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 15, января. /ТАСС

Ранее президент США заявил, что Вашингтон прекратят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, если в него не будут внесены изменения

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ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. МИД Франции принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и намерен провести консультации по этому вопросу с европейскими партнерами. Об этом заявили в понедельник во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы приняли к сведению заявление президента США и его решение о продлении отмены санкции против Ирана, - сказали в МИД. - Мы будем консультироваться [по этому вопросу] с нашими европейскими партнерами". Во внешнеполитическом ведомстве отметили, ссылаясь на президента страны Эмманюэля Макрона, что "Франция привержена делу сохранения иранского ядерного соглашения и необходимости соблюдения всеми сторонами своих обязательств в рамках этого соглашения".

На прошлой неделе Трамп заявил, что США прекратят свое участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

СВПД был подписано в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

После того как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, ракетной программы, остались в силе.

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Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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