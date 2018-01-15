СМИ: Трамп и эмир Катара обсудили вопросы борьбы с терроризмом

ТАСС, 15 января. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп обсудили в понедельник вопросы борьбы с терроризмом. Об этом сообщило Катарское информационное агентство.

По его данным, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношениях и пути укрепления сотрудничества между двумя странами, особенно в деле борьбы с терроризмом. Как отмечает агентство, Трамп высоко оценил роль Катара в этой сфере. В заявлении также указывается, что оба лидера затронули международную проблематику и обстановку в регионе Ближнего Востока.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее был сформирован список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.