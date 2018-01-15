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На Украине провели испытание модернизированного ЗРК "Печора"

Международная панорама
15 января, 20:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, января. /ТАСС

Дальняя граница зоны поражения составляет 40 км, сообщила пресс-служба конструкторского бюро "Луч"

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КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Украинская компания "Радионикс" и государственное конструкторское бюро "Луч" успешно провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Луча".

"Из модернизированного зенитно-ракетного комплекса была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", - отметила пресс-служба в Facebook, разместив видеоролик запуска ракеты.

Согласно информации, дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, а максимальная высота зоны поражения - 25 км.

8 сентября 2015 года кабинет министров принял распоряжение о модернизации и доработке зенитных ракетных систем вооруженных сил Украины, к участию в выполнении работ привлечено конструкторское бюро "Луч" - научно-производственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Ранее украинские власти заявили о испытании ракетного комплекса "Ольха". 22 декабря 2017 года глава Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с успешным ее запуском. Ракета была разработана инженерами КБ "Луч".

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