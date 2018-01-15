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Румыния потребует от Венгрии обеспечить безопасность своего посольства

Международная панорама
15 января, 20:14 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 15, января. /ТАСС

Ранее венгерская группировка "Молодежное движение 64 комитатов" закрыла герб на здании диппредставительства флагом национального меньшинства секуи

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БУХАРЕСТ, 15 января. /ТАСС/. Бухарест потребует от властей Венгрии обеспечить безопасность румынского посольства в Будапеште после инцидента 13 января, когда члены венгерской группировки "Молодежное движение 64 комитатов" закрыли герб на здании диппредставительства флагом секуев (близкого к венграм национального меньшинства, проживающего в Румынии). Соответствующее заявление сделал в понедельник министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

"Мы согласны с правом всех жителей стран ЕС выражать свое мнение. В то же время мы потребуем принять меры безопасности в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года с тем, чтобы деятельность посольства не нарушалась никоим образом", - приводит слова Мелешкану Радио Румынии.

Ранее МИД Румынии осудил инцидент у посольства в Будапеште. "Проведение подобных акций определенными лицами или организациями, в том числе с ревизионистскими программами, совершенно неприемлемо", - сказано в заявлении румынского внешнеполитического ведомства.

Венгерское ультраправое движение "Молодежное движение 64 комитатов" выступает за объединение всех этнических венгров и пересмотр Трианонского мирного договора (1920), согласно которому Венгрия лишилась многих территорий.

Секуи, или секлеры - этнически близкое к венграм национальное меньшинство в румынской Трансильвании. Секуи требуют автономии, однако румынские власти квалифицируют эти требования как сепаратистские. До 1918 года Трансильвания была составной частью Австро-Венгерской империи, сейчас там проживают примерно 1,3 млн венгров.

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