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Угроза взрыва в представительстве Болгарии в ЕС в Брюсселе оказалась ложной

Международная панорама
15 января, 21:49 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 15, января. /ТАСС

Представительство возобновило работу

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БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Угроза взрыва, объявленная в понедельник в болгарском представительстве в ЕС в Брюсселе, оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии.

"Сигнал оказался ложным", - сказали там. Ранее Болгарское телеграфное агентство сообщило, что в представительстве Болгарии в ЕС в бельгийской столице проводилась эвакуация из-за анонимного сигнала о бомбе. О происшествии были уведомлены специальные службы, сотрудники представительства были выведены из здания миссии.

"После эвакуации людей из здания была проведена проверка, в ходе которой ничего не было обнаружено. Представительство возобновило работу", - добавили в дипмиссии.

Болгария с 1 января председательствует в Совете ЕС на ближайшие полгода.

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