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Ракета разорвалась возле посольства Индии в Кабуле

Международная панорама
15 января, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

никто не пострадал

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ТАСС, 15 января. Одна из двух ракет, выпущенных в понедельник по дипломатическому кварталу афганской столицы, разорвалась на территории индийского посольства. Об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Индии Равиша Кумара.

"Пожара не было, никто не пострадал, - заявил он. - Наш временный поверенный в делах проинформировал, что все сотрудники посольства целы и невредимы". Зданию диппредставительства нанесен незначительный ущерб, добавил Кумар.

Как ранее сообщило агентство "Синьхуа", в дипломатическом квартале Шах-Дарак в центре Кабула разорвались две ракеты. Одна из них упала рядом со зданием посольства Канады. Пострадавших не было.

В свою очередь в российском диппредставительстве заверили ТАСС, что обстрел не затронул посольство РФ. Его здание находится в другом районе афганской столицы.

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