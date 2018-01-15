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Белый дом отказался комментировать слова Лаврова по поводу российской дипсобственности

Международная панорама
15 января, 22:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Ранее глава российского МИД сообщил, что Москва начинает судебные процедуры по вопросу захвата Соединенными Штатами дипсобственности РФ

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Белый дом

Белый дом

© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 15 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Белый дом отказался прокомментировать ранее прозвучавшее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о начале судебных процедур по вопросу захвата Соединенными Штатами российской дипсобственности.

"Я бы перенаправил вас [по этому вопросу] в Госдепартамент", - заявил в понедельник корреспонденту ТАСС ответственный сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В сентябре другой сотрудник СНБ заявил о том, что Вашингтон "уверен в законности действий", предпринятых в отношении российских дипломатических объектов.

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В понедельник Лавров заявил, что Россия завершила подготовку к суду с США по вопросу захвата Соединенными Штатами российской дипсобственности и что российская сторона "начинает судебные процедуры".

2 сентября 2017 года власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.

5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что работа над подготовкой иска идет и он будет направлен в суд в ближайшее время.

В Госдепартаменте пока не дали ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова главы российского МИД.

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