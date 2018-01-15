Премьер Румынии подал в отставку

БУХАРЕСТ, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе в понедельник подал в отставку. Об этом он сообщил журналистам, выходя из штаб-квартиры Социал-демократической партии (СДП) после того, как ее национальный исполком проголосовал за лишение его политической поддержки.

"Я еду во дворец Виктории (штаб-квартира правительства - прим. ТАСС), чтобы забрать вещи", - сказал Тудосе в прямом эфире Радио Румынии.

Он провел на посту главы правительства шесть с половиной месяцев.

Междоусобица в СДП

Чрезвычайное заседание руководящего органа СДП было призвано снять напряженность, вызванную междоусобной борьбой двух группировок, одну из которых возглавляет партийный лидер Ливиу Драгня, а другую представляет Тудосе. Принятое национальным исполкомом решение показывает, что верх одержал Драгня.

В левоцентристском правительстве, сформированном после победы на выборах в декабре 2016 года СДП и "Альянсом либералов и демократов" (АЛДЕ), пост премьера должен был занять Драгня, однако он не смог этого сделать, так как имеет судимость. В 2016 году Драгня был осужден условно на два года за мошенничество на референдуме в 2012 году, а также находится под следствием по двум другим делам - о злоупотреблении служебным положением и незаконном получении средств из европейских фондов.

Поэтому пост премьера получил сначала Сорин Гриндяну, а затем Тудосе. При этом Драгня сохранял мощные рычаги влияния на двухпартийный кабинет, так что обозреватели называли его "подлинным главой правительства". Назначенным премьерам это вмешательство в сферу их ответственности быстро надоело, и в результате они восстали против влиятельного Драгни. Так, в июне 2017 года в отставку был отправлен Гриндяну, который обвинил председателя СДП в стремлении захватить власть в стране.

Возможный сценарий

Сенатор Клаудиу Манда сообщил, что очередное заседание национального исполкома, на котором будет названа кандидатура нового премьер-министра, состоится во вторник.

Согласно конституционной процедуре, теперь президент Румынии Клаус Йоханнис проведет консультации с представленными в высшем законодательном органе политическими партиями. Левоцентристская коалиция СДП-АЛДЕ, сохраняющая парламентское большинство, выдвинет кандидатуру нового руководителя правительства.

Глава государства может утвердить ее или выступить с собственным предложением. Основанием для возможного отказа одобрить кандидатуру СДП-АЛДЕ может послужить тот факт, что полгода назад коалиция уже отправила в отставку собственного премьера Гриндяну, который провел на посту менее шести месяцев. Повторение ситуации позволяет оппозиции поставить вопрос о способности конкурентов управлять страной.

Если правящей коалиции и президенту не удастся достичь согласия с двух попыток, то последуют досрочные всеобщие выборы для формирования нового парламентского большинства.