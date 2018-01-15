ООН не планирует участвовать во встрече по КНДР в Ванкувере

ООН, 15 января. /ТАСС/. ООН не планирует участвовать в министерской встрече по проблематике КНДР, которая пройдет под председательством США и Канады в Ванкувере 16 января. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Насколько мне известно, представителя ООН там не будет", - сказал он. Дюжаррик обратил внимание, что встреча в Ванкувере "не имеет отношения к Организации Объединенных Наций".

16 января 2018 года в Ванкувере состоится встреча глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове, на которой будут председательствовать Канада и США. Ожидается, что в переговорах примут участие министры иностранных дел 16 государств, большая часть из них - союзники в Корейской войне, выступавшие против КНДР.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу вредной и опроверг утверждения о том, что Москва якобы поддерживает дискуссию в таком формате. Он обратил внимание на состав участников министерского совещания, который включает Грецию, Бельгию, Колумбию и Люксембург, задавшись вопросом о том, "какое они сейчас имеют отношение к усилиям по урегулированию проблемы Корейского полуострова". По его словам, Россию и Китай на мероприятие не пригласили, предложив представителям Москвы и Пекина "подъехать" на него 16 января вечером уже после основных заседаний, чтобы узнать о достигнутых договоренностях. Как заявил российский министр, российская сторона настояла на том, "чтобы и ООН не приняла приглашение на эту встречу".

Ситуация вокруг Корейского полуострова резко обострилась в прошлом году в результате проведенных в КНДР испытаний баллистических ракет различных типов, включая межконтинентальные, и шестого ядерного испытания, когда, по мнению экспертов, был взорван водородный заряд. США и их союзники в регионе, Южная Корея и Япония, ответили резкой активизацией военных учений, имитировавших в том числе удар по КНДР. В начале января Пхеньян и Сеул провели переговоры, условившись о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран и проведении консультаций о снижении напряженности на границе. Кроме того, КНДР приняла решение об участии в Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.