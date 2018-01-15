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Сирийская оппозиция утверждает, что ЕС следует ввести санкции против союзников Дамаска

Международная панорама
15 января, 23:10 UTC+3 ООН ООН 15, января. /ТАСС

По мнению оппозиции, давление на сирийское правительство будет способствовать мирному урегулированию

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ООН, 15 января. /ТАСС/. Делегация сирийской оппозиции, участвующая в переговорах под эгидой ООН в Женеве, призвала Евросоюз ввести "адресные санкции" в отношении Дамаска и его союзников под предлогом того, что это будет способствовать процессу мирного урегулирования. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении Высшего комитета по переговорам (ВКП), распространенном по итогам встреч, которые провел в понедельник в Брюсселе глава делегации Наср аль-Харири.

Как сообщили в ВКП, он переговорил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом и послами стран, входящих в состав Комитета ЕС по политике и безопасности. По мнению Харири, давление на власти Сирии и их союзников позволит преодолеть застой в переговорах, которые ведутся под эгидой ООН в Женеве. "ЕС и государствам-членам нужно усилить давление на режим [президента Сирии Башара] Асада и его международных покровителей, в том числе путем [введения] адресных санкций, задействования торговых соглашений, а также положить начало обеспечению правосудия и ответственности в интересах сотен тысяч сирийцев, пострадавших в результате военных преступлений", - говорится в коммюнике.

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Из него следует, что Харири также обсудил с официальными лицами ЕС "подготовку к свободной и демократической Сирии будущего" и настоял на том, чтобы региональный блок не оказывал помощь в восстановлении страны через Дамаск.

Председатель ВКП заявил о готовности к новому раунду консультаций с правительством Сирии, но в очередной раз высказался против "параллельных процессов" урегулирования, к которым оппозиционеры относят намеченный на конец января Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.

На прошлой неделе представители ВКП встретились в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и делегациями ряда стран - членов всемирной организации, высказав им свое негативное отношение к предстоящему форуму. Как утверждал 9 января по итогам серии переговоров официальный представитель ВКП Яхья аль-Ариди, конференция в Сочи "рискует подорвать" консультации под эгидой ООН в Женеве, последний раунд которых завершился безрезультатно.

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