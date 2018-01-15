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Президент Финляндии назвал отношения с РФ настолько хорошими, насколько позволяют санкции

Международная панорама
15 января, 23:49 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 15, января. /ТАСС

Саули Ниинистё также отметил, что вступление в НАТО является сейчас неактуальным для его страны

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Финляндия поддерживает настолько хорошие отношения с Россией, насколько это позволяют реалии современной международной политики, в том числе санкции. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала Yle 1 президент республики Саули Ниинистё, который принял решение идти на второй срок. Выборы главы государства назначены на 28 января.

"Я бы сказал, что у нас настолько хорошие отношения с Россией, насколько возможно, принимая во внимание Крым, Украину и бремя санкций. В этих вещах мы находимся по разные стороны", - отметил Ниинистё. "Но у нас с соседями есть много свободного пространства для развития сотрудничества. Я это продолжу", - сказал он.

Президент также сообщил, что вступление в НАТО является сейчас неактуальным для его страны и задуматься об этом имеет смысл только в том случае, если "Россия начнет видеть в Евросоюзе и Финляндии такого же врага, какого видит в НАТО". В настоящее время, добавил он, "никаких признаков этого нет".

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Темы
Санкции в отношении России
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