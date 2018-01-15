В Страсбурге открылась первая в 2018 году сессия Европейского парламента

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Первая в 2018 году пленарная сессия Европейского парламента (ЕП) начала в понедельник свою работу в Страсбурге. Одной из главных тем дебатов, предстоящих на этой неделе, станет обсуждение дальнейших путей развития Евросоюза, в том числе в свете перехода председательства в сообществе от Эстонии к Болгарии, сообщили в пресс-службе ЕП.

Открывая сессию, председатель европейского собрания Антонио Таяни заострил особое внимание на проблеме соблюдения прав человека в Турции. В частности, он выразил от имени ЕП обеспокоенность судьбой курдской правозащитницы и депутата Лейлы Заны, которую в 1995 году Европарламент удостоил премии имени Сахарова за правозащитную деятельность. На минувшей же неделе политик была лишена своих полномочий в парламенте Турции, что вызвало резко негативную реакцию со стороны Брюсселя и Страсбурга.

"Для демократии неприемлемо, чтобы представитель народа отправлялся в отставку нелегитимным образом", - подчеркнул в своем вступительном слове Таяни, добавив, что Европарламент полностью солидарен с Заной в этой ситуации.

"Я также хотел бы выразить обеспокоенность в связи с повторяющимися случаями нарушения прав человека в Турции, которые направлены не только на политическую оппозицию, но и на представителей гражданского общества, включая журналистов и ученых", - сказал также спикер ЕП. "Европейский парламент продолжит поддерживать этих людей в их борьбе за справедливость и свободу", - добавил Таяни.

Повестка сессии

Особое внимание в ходе нынешней сессии европейские парламентарии уделят вопросам дальнейшего развития Евросоюза. Во вторник с отчетом о проделанной работе за время председательства в ЕС в 2017 году перед собранием выступит премьер-министр этой страны Юри Ратас. А в среду о намечаемых приоритетных целях по развитию сообщества доложит представитель заступившей 1 января на этот пост Болгарии - премьер-министр Бойко Борисов.

В среду же обсуждение дальнейшего курса Евросоюза и путей решения его проблем депутаты проведут совместно с приглашенным на сессию премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Это первая такого рода встреча в рамках предстоящей серии обсуждений перспектив ЕС с главами государств и правительств его стран - членов.

Вечером в этот же день в Страсбурге состоятся дебаты на тему "Россия и воздействие ее пропаганды на страны Европейского союза". "Будут обсуждаться предполагаемые попытки России оказать влияние на выборы в ряде стран - членов ЕС на основе распространения ложной информации", - сообщили в связи с этим в пресс-службе Европарламента. По итогам дебатов будет принята резолюция.

Помимо этого, европейские депутаты обсудят ситуацию в таких странах, как Иран и Кения. Намечено и обсуждение содействия ЕС мирному процессу в Колумбии. Отдельным пунктом программы стоит энергетическая проблематика. В связи с этим пройдут дискуссии на тему использования малозагрязняющих источников энергии и повышении энергоэффективности экономик ЕС.

Сессия завершится в четверг, 18 января обсуждением ситуации с правами человека в ряде стран, в том числе в Нигерии и Китае.