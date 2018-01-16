Организация освобождения Палестины призвала приостановить признание Израиля государством

ТАСС, 16 января. Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал в понедельник в ходе голосования в Рамалле приостановить признание Израиля в качестве государства в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление руководящего органа ООП.

"Центральный совет поручил Исполнительному комитету ООП приостановить признание Израиля до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит колонизацию", - говорится в документе.

ООП признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями Национального совета Палестины (парламент в изгнании).

6 декабря 2017 года Трамп заявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства и переносе американского посольства в этот город из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.