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Организация освобождения Палестины призвала приостановить признание Израиля государством

Международная панорама
16 января, 0:07 дата обновления: 16 января, 1:05 UTC+3

Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей

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© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ТАСС, 16 января. Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал в понедельник в ходе голосования в Рамалле приостановить признание Израиля в качестве государства в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление руководящего органа ООП.

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"Центральный совет поручил Исполнительному комитету ООП приостановить признание Израиля до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит колонизацию", - говорится в документе.

ООП признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями Национального совета Палестины (парламент в изгнании).

6 декабря 2017 года Трамп заявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства и переносе американского посольства в этот город из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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