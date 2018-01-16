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Госдепартамент считает легальными действия в отношении дипсобственности РФ

Международная панорама
16 января, 0:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Ранее сообщалось, что Москва завершила подготовку к суду с Вашингтоном по поводу захвата российской дипсобственности и "начинает судебные процедуры"

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ВАШИНГТОН, 16 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Действия Соединенных Штатов в отношении российской дипломатической собственности на американской территории "абсолютно легальны", Вашингтон "не сделал ничего, что было бы неуместным". Такой ответ дал корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента на просьбу прокомментировать ранее озвученную главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию по этому вопросу.

В понедельник Лавров заявил, что Москва завершила подготовку к суду с США по поводу захвата российской дипсобственности и что российская сторона "начинает судебные процедуры".

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"Как уже говорила официальный представитель [Госдепартамента Хезер] Науэрт, действия, которые правительство США предприняло в отношении российских консульств и помещений, были абсолютно легальными. Мы многие месяцы об этом говорим. Не было [сделано] ничего, что было бы неуместным или неправильным в каком бы то ни было смысле", - сообщил собеседник агентства.

2 сентября 2017 года власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила такие действия как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.

5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что работа над подготовкой иска идет и он будет направлен в суд в ближайшее время.

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Ситуация с российской дипсобственностью в США
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