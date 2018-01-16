Палестинцы отказываются от сотрудничества с Израилем в сфере безопасности

ТАСС, 16 января. Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) приостановил признание Израиля в качестве государства, а также отказался от дальнейшего сотрудничества с его властями в области безопасности и экономической сфере. Об этом, как сообщило агентство WAFA, говорится в заключительном документе, принятом в понедельник вечером руководящим органом ООП на заседании в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Центральный совет уполномочил Исполнительный комитет ООП "приостановить признание Израиля в качестве государства до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит решение о включении Восточного Иерусалима в границы израильской столицы и не прекратит строительство [еврейских] поселений", отмечается в заявлении.

Кроме того, Центральный совет ООП призвал палестинские исполнительные органы "прервать все отношения с израильскими властями в области безопасности" и приостановить взаимодействие в сфере экономики "с целью достижения экономической независимости Палестины". Он также поддержал "желание палестинского народа бороться всеми средствами" с израильской оккупацией национальных территорий.

ООП признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями Национального совета Палестины (парламент в изгнании).