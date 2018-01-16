Американский военачальник заявил о приверженности налаживанию отношений с Пакистаном

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд привержен выстраиванию более эффективного взаимодействия с Пакистаном, несмотря на то, что сейчас в отношениях между двумя государствами есть проблемы. Соответствующую позицию он изложил в беседе с группой журналистов в Брюсселе.

"Готовы ли мы согласиться с тем, что сейчас все хорошо? Нет. Но привержены ли мы более эффективным отношениям с Пакистаном? Да, и я от этого не отказываюсь", - сказал военачальник, слова которого привело в понедельник агентство Reuters.

"Я не собираюсь публично рассуждать о взаимоотношениях [Вашингтона и Исламабада], поскольку привержен попыткам их наладить, и я верю в то, что диалог между вооруженными силами обеих стран, который проводит [глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф] Вотел с периодическим привлечением министра [обороны Джеймса] Мэттиса, меня и других, - это правильный подход", - отметил Данфорд.

В начале января Госдепартамент объявил о решении приостановить оказание Пакистану помощи в сфере безопасности до тех пор, пока власти страны не предпримут решительных действий против экстремистских группировок, включая движение "Талибан" и "Сеть Хаккани". Представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс сообщил, что США заморозили по меньшей мере $900 млн, предназначавшихся Пакистану за осуществление антитеррористических операций.

Ранее президент США Дональд Трамп, недовольный тем, как Исламабад противодействует радикалам, заявил, что его страна в течение последних 15 лет напрасно предоставила Пакистану свыше $33 млрд в качестве финансовой помощи.