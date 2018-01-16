Министр обороны Израиля пообещал разрушить все тоннели ХАМАС, прорытые из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Израиль завершит до конца года разрушение всех тоннелей, прорытых радикальным палестинским движением ХАМАС и ведущих из сектора Газа на территорию еврейского государства. Об этом заявил министр обороны Авигдор Либерман на заседании фракции возглавляемой им партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) в Кнессете (парламенте).

"До конца 2018 года все подобные тоннели будут уничтожены", - заверил он. Кроме того, глава военного ведомства указал, что будет продолжено строительство "подземного заградительного сооружения на границе с сектором Газа, которое решит проблему диверсионных тоннелей" ХАМАС.

Он добавил, что "формула, по которой Израиль готов сосуществовать с сектором, - "разоружение в обмен на восстановление". Высказывания министра распространила во вторник пресс-служба НДИ.

14 января израильские военные уничтожили подземный ход, прорытый активистами ХАМАС, который пролегал под южными районами еврейского государства и соединял сектор Газа с египетской территорией. Это уже третий тоннель, который армия разрушила за последние три месяца. Первый был уничтожен 30 октября, второй - 10 декабря 2017 года.

Израиль в июле - августе 2014 года провел в палестинском приморском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию, целями наземной фазы которой являлись как раз обнаружение и ликвидация тоннелей, ранее использовавшихся для атак на жителей еврейского государства.