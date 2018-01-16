Адвокаты Януковича через соцсети ищут свидетелей событий 2013 - 2014 годов в Киеве

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Адвокаты Виктора Януковича призвали свидетелей событий "майдана" 2013 - 2014 годов обнародовать известную им информацию. Соответствующее обращение во вторник опубликовал в Facebook один из защитников экс-президента Украины Виталий Сердюк.

"Мы просим откликнуться всех, кто готов помочь установить истину и рассказать народу Украины правду о событиях 2013 - 2014 годов", - написал он.

Адвокатов Януковича, в частности, интересуют сведения об организационной структуре так называемого штаба национального сопротивления, подчиненности участников "самообороны" политическим лидерам "майдана", наличии оружия в центре Киева и т. д.

Защита обещает конфиденциальность и утверждает, что сведения собираются согласно ст. 20 украинского закона "Об адвокатуре".

Дело, согласно которому экс-президент обвиняется в организации стрельбы в центре украинской столицы в феврале 2014 года, рассматривается в Печерском суде Киева. По официальным данным, жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 80 человек - как протестующие, так и стражи порядка, сотни людей получили ранения. Лидеры "майдана" в те же дни обвинили в снайперской стрельбе бойцов спецподразделения милиции общественной безопасности "Беркут". Сразу после госпереворота против них было заведено уголовное дело, бойцы и командиры спецподразделения, а также руководители всех силовых ведомств были объявлены в розыск. Был объявлен в розыск и Янукович.

По мнению Сердюка, рассматриваемое дело является политическим заказом. Защита, по его словам, располагает целым рядом материалов, которые доказывают причастность действующего руководства Украины к организации расстрелов на "майдане", умышленному кровопролитию с целью захвата власти в стране.