Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокаты Януковича через соцсети ищут свидетелей событий 2013 - 2014 годов в Киеве

Международная панорама
16 января, 15:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, января. /ТАСС

Защитники призывают откликнуться всех, кто может помочь установить истину и рассказать народу Украины правду о "майдане"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Адвокаты Виктора Януковича призвали свидетелей событий "майдана" 2013 - 2014 годов обнародовать известную им информацию. Соответствующее обращение во вторник опубликовал в Facebook один из защитников экс-президента Украины Виталий Сердюк.

"Мы просим откликнуться всех, кто готов помочь установить истину и рассказать народу Украины правду о событиях 2013 - 2014 годов", - написал он.

Смотрите также

Защита Януковича в суде представила записи бесед чиновников США о снайперах на "майдане"

Защита Януковича представила доказательства присутствия грузинских наемников на "майдане"

Адвокатов Януковича, в частности, интересуют сведения об организационной структуре так называемого штаба национального сопротивления, подчиненности участников "самообороны" политическим лидерам "майдана", наличии оружия в центре Киева и т. д.

Защита обещает конфиденциальность и утверждает, что сведения собираются согласно ст. 20 украинского закона "Об адвокатуре".

Дело, согласно которому экс-президент обвиняется в организации стрельбы в центре украинской столицы в феврале 2014 года, рассматривается в Печерском суде Киева. По официальным данным, жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 80 человек - как протестующие, так и стражи порядка, сотни людей получили ранения. Лидеры "майдана" в те же дни обвинили в снайперской стрельбе бойцов спецподразделения милиции общественной безопасности "Беркут". Сразу после госпереворота против них было заведено уголовное дело, бойцы и командиры спецподразделения, а также руководители всех силовых ведомств были объявлены в розыск. Был объявлен в розыск и Янукович.

По мнению Сердюка, рассматриваемое дело является политическим заказом. Защита, по его словам, располагает целым рядом материалов, которые доказывают причастность действующего руководства Украины к организации расстрелов на "майдане", умышленному кровопролитию с целью захвата власти в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Состояние пострадавшей в Перми учительницы улучшилось
4
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
Японский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДР и необходимости эвакуации
7
Представление предвыборной программы Павла Грудинина. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама