Что известно о "кремлевском докладе" минфина США

По закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), минфин США до 29 января 2018 года обязан представить Конгрессу доклад о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах (авторы закона называют их олигархами).

Согласно статье 241, документ должен включать в себя информацию об отношениях этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале и источниках дохода, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей).

Отдельный документ будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг.

"Кремлевский доклад" не имеет прямой юридической силы, и, как утверждает Bloomberg, в минфине США сейчас ломают голову над тем, чтобы документ не ассоциировался с санкционным списком. Для этого часть доклада может быть засекречена — это дозволено законом. Кроме того, документ не будет опубликован через Управление контроля за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC), как обычно бывает в таких случаях.