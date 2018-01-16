Что известно о "кремлевском докладе" минфина США

До конца января министерство финансов США должно обнародовать черный список государственных, окологосударственных и частных структур, которые Вашингтон считает опорой "российского режима". Физические и юридические лица, фигурирующие в этом документе, могут попасть под санкции согласно закону, подписанному президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. ТАСС объясняет, чем грозит так называемый кремлевский доклад и при чем здесь грядущие президентские выборы.
По закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), минфин США до 29 января 2018 года обязан представить Конгрессу доклад о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах (авторы закона называют их олигархами).
Согласно статье 241, документ должен включать в себя информацию об отношениях этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале и источниках дохода, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей).
Отдельный документ будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг.
"Кремлевский доклад" не имеет прямой юридической силы, и, как утверждает Bloomberg, в минфине США сейчас ломают голову над тем, чтобы документ не ассоциировался с санкционным списком. Для этого часть доклада может быть засекречена — это дозволено законом. Кроме того, документ не будет опубликован через Управление контроля за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC), как обычно бывает в таких случаях.
В статье 231 говорится, что "через 180 дней после вступления закона в силу президент должен ввести пять или более санкций, перечисленных в статье 235, в отношении [юридических и физических] лиц, которые, как установит президент, сознательно участвуют с момента вступления в силу данного закона в значительных финансовых операциях с лицами, входящими в оборонный или разведывательный сектор правительства РФ или действующими от их имени, в том числе с Главным управлением Генерального штаба ВС РФ или ФСБ".
В этой же статье оговаривается, что Трамп "может вывести какое-либо лицо из-под действия санкций", если представит в письменном виде "соответствующим комитетам Конгресса" заверения в том, что это отвечает "интересам национальной безопасности США". При этом президент США также должен предоставить доказательства того, что "правительство РФ предпринимает существенные усилия с целью сократить количество и интенсивность кибервмешательств".
Дональд Трамп негативно относился к закону CAATSA из опасений, что он окончательно испортит отношения с Москвой. Однако и республиканцы, и демократы в Конгрессе сейчас выступают за усиление санкционного режима.
Чтобы привлечь общественное мнение на свою сторону, по инициативе старшего демократа в сенатском комитете по иностранным делам Бена Кардина был подготовлен 200-страничный доклад "Путинская асимметричная атака на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США". В документе Россию обвиняют в попытках "подорвать демократические институты" западного мира, а Дональда Трампа — в неспособности противостоять этой угрозе.
Документ не подписал ни один республиканец, но, как отмечает Politico, многие из них в открытую критикуют Трампа за его бездействие по российскому вопросу. Содержащаяся в докладе Кардина рекомендация о более агрессивном использовании финансовых санкций против РФ, по данным Associated Press, вызвала интерес представителей Республиканской партии. А это значит, что в Конгрессе может сформироваться консенсус о необходимости более жестких антироссийских мер.
В "кремлевский доклад" минфина США рискуют попасть многие представители российского политического руководства, включая членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, а также люди из крупного бизнеса и "ближнего круга" президента. По оценке "Коммерсанта", речь идет о 50 лицах, а с учетом членов семей это число может увеличиться до 300. Сами представители американской администрации пока не называют каких-либо чисел.
Введение санкций чревато серьезными экономическими последствиями для тех, кого они коснутся. Такие опасения испытывают опрошенные Reuters предприниматели и близкие к ним источники. Вторичные санкции, предусмотренные CAATSA, могут затронуть любые российские и иностранные компании, которые имеют "существенные" бизнес-отношения с фигурантами санкций. Это подразумевает заморозку счетов, ограничение кредитов от финансовых институтов США, лишение экспортных лицензий и т.д.
Эксперты Politico пишут, что главная задача "кремлевского доклада" — вбить клин между российскими элитами и Владимиром Путиным. Понимают это и в Москве. "Мы относимся ко всему этому философски, — отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. — Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов". По словам чиновника, Москва принимает меры "для противодействия возможности злонамеренным образом влиять на экономическую ситуацию со стороны оппонентов РФ".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что решение об ответных шагах будет принимать Владимир Путин. Сам глава государства назвал "полной чушью и бредом" обвинения во вмешательстве РФ в выборы в США, ставшие поводом для активизации санкционной борьбы. "Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. И, подчеркивая это еще раз, хочу выразить надежду на то, что рано или поздно там возня внутриполитическая закончится и будут созданы условия для нормализации отношений", — подчеркнул Путин.