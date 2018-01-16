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СМИ: лидер Косова осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича

Международная панорама
16 января, 14:43 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 16, января. /ТАСС

Хашим Тачи призвал органы правопорядка как можно скорее расследовать обстоятельства случившегося

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БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи осудил убийство сербского политика, главы гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича.

"Призываю органы правопорядка как можно скорее расследовать обстоятельства его убийства, а исполнители преступления должны предстать перед законом", - цитирует Тачи канал RTK. Тачи также призвал граждан всех общин на севере Косова сотрудничать с органами правопорядка для максимально быстрого расследования преступления.

Покушение на одного из лидеров косовских сербов состоялось утром 16 января, когда политик входил в здание своей партии "Свобода, демократия, правда". В связи с убийством Ивановича президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны, а глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

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Убийство лидера сербской партии в Косове
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