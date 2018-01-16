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Вучич назвал терактом убийство сербского политика в Косове

Международная панорама
16 января, 15:14 UTC+3

Президент Сербии также заявил, что убийство является ударом по сербскому народу на севере Косова

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Президент Сербии Александар Вучич

Президент Сербии Александар Вучич

© AP Photo/Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назвал терактом убийство лидера гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича в Косове. Об этом Вучич заявил после заседания Совета безопасности страны в обращении к нации.

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"Убийство Оливера Ивановича - террористический акт. И мы будем относиться к этому как к террористическому акту", - заявил Вучич.

Президент Сербии также назвал убийство ударом по сербскому народу на севере Косова. "Нападение на Оливера Ивановича - это, во-первых, нападение на сербский народ на севере Косова и Метохии. Во-вторых, это нападение на Сербию в целом", - заявил сербский лидер.

Собственное расследование

Вучич сообщил, что принято решение провести собственное расследование убийства Ивановича и выразил уверенность, что убийцы будут найдены. Президент Сербии также призвал миссии ЕС и ООН в Косове допустить государственные органы Сербии к участию в расследовании убийства.

"На заседании Совбеза (Сербии - прим. ТАСС) принято решение направить письма в МООНК [Миссию Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово] и EULEX [Миссию Евросоюза в области верховенства закона в Косово] с нашим требованием, чтобы госорганы Сербии участвовали в расследовании убийства Ивановича на территории Косова и Метохии, потому что мы уверены, что наше участие приведет к расследованию преступления", - заявил Вучич.

Ранее миссии ООН, ЕС и ОБСЕ в Косове решительно осудили убийство сербского политика Ивановича и потребовали скорейшего расследования преступления.

Вучич также сказал, что в ближайшее время посетит север Косова. "Я вскоре буду в Косове, так как надо поговорить с народом, который этого ждет", - заявил президент Сербии. Он отметил, что нелегко жить в крае, где постоянно поджигают машины или сжигают заготовленное на зиму сено. "Знаете ли вы, сколько машин официально сожжено с 1999 года по 2010 год? Только официально подтвержденных случаев сожжения машин на севере Косова, где, предполагается, живут только сербы, насчитывается 120", - сказал президент.

Сербский лидер также предостерег косовские власти от попыток использовать убийство Ивановича для введения сил безопасности на север автономного края и "отнять то последнее, что осталось".

Убийство Ивановича

Покушение на одного из лидеров косовских сербов состоялось во вторник утром, когда политик входил в здание своей партии. Как сообщила коллега Ивановича по партии, никто не слышал звуков выстрелов, а раненого политика обнаружила соседка, которая возвращалась из магазина. Позднее полиция обнаружила в нескольких кварталах подожженный автомобиль без номеров, на котором, предположительно, передвигались убийцы.

Оливер Иванович был доставлен в больницу Косовска-Митровицы с пятью огнестрельными ранениями верхней части грудной клетки. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

В связи с убийством Ивановича Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны, а глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

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