Правительство Латвии утвердило документы по демаркации границы с РФ

РИГА, 16 января. /ТАСС/. Правительство Латвии 16 января на заседании утвердило итоговые документы по демаркации латвийско-российской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров республики.

В пакет документов входят демаркационная карта, описание линии границы, каталог координат и высот пограничных знаков, протоколы пограничных знаков и заключительный протокол.

В конце октября 2017 года в Риге во время 33-го заключительного заседания латвийско-российской демаркационной комиссии были подписаны итоговые документы по демаркации государственной границы между странами. Подписанные документы были переданы на утверждение правительств двух стран. После взаимного обмена нотами процесс демаркации границы между Латвией и Россией будет завершен.

Латвийско-российская демаркационная комиссия была создана в соответствии с договором о государственной границе между странами и приступила к работе осенью 2009 года. Задача этой структуры - работать над обозначением на местности государственной границы между странами, установка пограничных знаков и подготовка демаркационных документов. Работы по демаркации границы между Латвией и Россией начались в 2011 году.