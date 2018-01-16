Макрон: Франция не допустит возникновения нелегального лагеря мигрантов в Кале

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Власти Франции не намерены допускать повторного возникновения близ города Кале крупного нелегального лагеря мигрантов. Об этом заявил 16 января президент Франции Эмманюэль Макрон. Он выступал в казарме жандармерии в городе Кале во время визита в этот город, цель которого - изучение ситуации с размещением мигрантов на месте.

"Мы ни в коем случае не намерены допускать повторного возникновения лагеря мигрантов в Кале, прозванного в прошлом "Джунглями", - сказал Макрон. Он признал при этом, что город Кале, через который мигранты намеревались лишь проследовать в Великобританию, теперь "стал для них тупиком", так как пути переправки для них перекрыты. "В настоящее время сделано все для того, чтобы нелегальная переправка из Кале в Великобританию стала невозможной и чтобы этот город более не служил тайной дверью для проникновения в эту страну", - подчеркнул Макрон.

Президент назвал "ложью" и "манипуляциями" утверждения СМИ и ряда гуманитарных организаций о жестоком обращении сил правопорядка с нелегальными мигрантами и периодическом разрушении их жилищ. Он также призвал сотрудников жандармерии и полиции не допускать незаконной конфискации у мигрантов их вещей.

Макрон сообщил, говоря о мерах безопасности, что в Кале и его порту действуют 11 тыс. жандармов. "В прошлом году вы сумели воспрепятствовать 115 тыс. попыток нелегального проникновения мигрантов на охраняемые объекты в Кале и соседних населенных пунктах. Это в среднем 315 инцидентов в день", - напомнил президент.

Он сообщил в этой связи, что при нелегальных попытках пересечения границы с Великобританией в 2017 году были задержаны 24 тыс. иностранцев, не имевших права пребывать на французской территории, в то время как в 2016 году этот показатель равнялся 55 тыс. По данным президента, в 2017 году силы правопорядка в районе Кале нейтрализовали 24 сети нелегальных переправщиков мигрантов.