СМИ: Саудовская Аравия перехватила ракету, запущенную йеменскими мятежниками

ТАСС, 16 января. Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили во вторник ракету, запущенную йеменскими мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, ракета была сбита в небе над провинцией Джизан, расположенной на юго-западе королевства неподалеку от границы с Йеменом. О разрушениях и пострадавших на земле информации не поступало.

Хуситы в прошлом неоднократно подвергали саудовскую территорию ракетным обстрелам. 19 декабря ПВО королевства перехватили на юге Эр-Рияда запущенную мятежниками баллистическую ракету "Буркан-2", аналогичную той, что была сбита вблизи столицы 4 ноября. Пострадавших в результате обоих инцидентов не было.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции. Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников Салеха. 2 декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с ними, а 4 декабря был убит мятежниками.

По оценкам ООН, из-за затяжного конфликта в гуманитарной помощи нуждаются 22 млн жителей Йемена, более чем 8 млн человек угрожает голод.