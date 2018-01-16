Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко надеется на принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса в течение двух дней

Международная панорама
16 января, 22:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, января. /ТАСС

Президент Украины заявил, что принятие проекта закона будет сигналом для Донбасса, что он является неотъемлемой частью страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в ближайшие дни депутаты Верховной рады примут во втором чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Смотрите также

В Раде пока не приняли ни одной правки к законопроекту о реинтеграции Донбасса

Депутаты Рады отказались признать республики Донбасса террористическими организациями

В Раде заявили, что закон о реинтеграции предусматривает торговлю Киева с Донбассом

"Надеюсь, что завтра-послезавтра будет голосование по нему", - заявил глава государства во вторник во время встречи с главами дипломатических представительств в Киеве. По его словам, это будет "сигнал и для Донбасса, и для Крыма", что они являются "неотъемлемой частью Украины".

Верховная рада 6 октября 2017 года приняла законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении. Документ называет Донецкую и Луганскую народные республики "оккупированными территориями", а Россию - "оккупантом", и официально закрепляет понятие "российская агрессия". Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию. При этом в документе исключается не только упоминание о Минских соглашениях, но и нормы, которые содержат отсылки к ним, на чем ранее настаивал президент Петр Порошенко.

Во вторник Рада начала рассматривать законопроект во втором чтении. Депутаты обсудили большинство правок к нему - почти 500 из около 700. При этом ни одна из них не была поддержана необходимым количеством голосов, в том числе поправка о признании неподконтрольных Киеву республик Донбасса террористическими организациями. Рада продолжит обсуждение документа в среду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина упал более чем на 25% за сутки
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Депутаты Рады отказались признать республики Донбасса террористическими организациями
4
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
5
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
6
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в продаже в России в марте
7
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
Темы дня
Новости партнеров
Реклама