Порошенко надеется на принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса в течение двух дней

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в ближайшие дни депутаты Верховной рады примут во втором чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

"Надеюсь, что завтра-послезавтра будет голосование по нему", - заявил глава государства во вторник во время встречи с главами дипломатических представительств в Киеве. По его словам, это будет "сигнал и для Донбасса, и для Крыма", что они являются "неотъемлемой частью Украины".

Верховная рада 6 октября 2017 года приняла законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении. Документ называет Донецкую и Луганскую народные республики "оккупированными территориями", а Россию - "оккупантом", и официально закрепляет понятие "российская агрессия". Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию. При этом в документе исключается не только упоминание о Минских соглашениях, но и нормы, которые содержат отсылки к ним, на чем ранее настаивал президент Петр Порошенко.

Во вторник Рада начала рассматривать законопроект во втором чтении. Депутаты обсудили большинство правок к нему - почти 500 из около 700. При этом ни одна из них не была поддержана необходимым количеством голосов, в том числе поправка о признании неподконтрольных Киеву республик Донбасса террористическими организациями. Рада продолжит обсуждение документа в среду.