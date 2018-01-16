ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Почти 1 тыс. нелегальных иммигрантов ежедневно пытаются проникнуть в США, несмотря на предпринимаемые властями меры по усилению контроля на южной границе. Об этом заявила во вторник глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстьен Нильсен, выступая на слушаниях в сенатском юридическом комитете Конгресса США.

"В 2017 финансовом году (завершился 30 сентября - прим. ТАСС) на нашей южной границе были задержаны при попытке незаконно попасть в страну 303,9 тыс. человек, в то время как в 2016 финансовом году - 408,9 тыс. Количество задержаний уменьшилось почти на 26%. Но мы не должны успокаиваться на этом: каждый день почти 1 тыс. нелегальных иммигрантов пытаются перейти нашу границу", - отметила она.

"К тому же мы наблюдаем нарастание количества попыток незаконно попасть в страну со стороны семей, а также детей, которых не сопровождают взрослые. В последние несколько месяцев число таких детей увеличилось на 30%. Это обостряющаяся проблема", - добавила Нильсен.

По ее убеждению, нелегальная иммиграция - "неприемлемый риск для нашей общественной и национальной безопасности". "Мы должны восстановить полный контроль над нашими границами", - подчеркнула она. "И в этом контексте нам нужна надежная стена на границе с Мексикой", - указала Нильсен.

Такая стена - одно из ключевых предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, называющего нелегальных иммигрантов "преступниками", которых следует выявлять и депортировать. Указ о ее постройке он подписал еще 25 января прошлого года, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые средства.

В начале января Трамп запросил $18 млрд на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через десять лет. Эти деньги пойдут, в частности, на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление еще 655 км уже существующих. Если подобные планы удастся реализовать, то к 2027 году более половины границы длиной примерно 3,2 тыс. км будет защищено искусственными барьерами.