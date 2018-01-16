Генсек ООН заявил, что поедет на открытие Олимпиады в Пхёнчхане

ООН, 16 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он сообщил 16 января журналистам в штаб-квартире всемирной организации.

"В феврале я поеду в Республику Корея на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Я надеюсь, что олимпийский дух дружбы народов распространится по всему региону и за его пределы", - сказал Гутерриш.

Он не стал комментировать решение Международного олимпийского комитета запретить спортсменам из России участвовать в предстоящих соревнованиях под флагом своей страны. Вместо этого генсек выразил надежду на то, что существующие проблемы будут разрешены и "на следующих Олимпийских играх будет полноценное участие российских атлетов".

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны. В то же время им разрешено выходить на соревнования в нейтральной форме с надписью "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом. На форме и инвентаре спортсменов не должно быть российской символики.